Juventus unica squadra di Serie A nella top ten europea dei ricavi da sponsor tecnico

Su Calcio e Finanza. I bianconeri sono al nono posto: l’accordo con Adidas frutta loro 51 milioni a stagione. Primo il Real Madrid (120 milioni)

Calcio e Finanza pubblica la classifica europea dei ricavi da sponsor tecnico dopo che il Manchester United ha chiuso il rinnovo della partnership con Adidas fino al 2035 a 105 milioni. Nella top ten c’è soltanto una squadra di Serie A, la Juventus. Il club bianconero si posiziona al nono posto con un incasso di 51 milioni di euro a stagione da Adidas.

Nonostante il rinnovo con Adidas, non è lo United a comandare la classifica ma il Real Madrid, che dall’Adidas guadagna 120 milioni di euro. Segue il Barcellona, che guadagna 105 milioni a stagione dalla Nike. Stesso importo dello United, appunto, che era già terzo anche prima del rinnovo. Ultimi a pari merito, nella top ten, Liverpool e Tottenham, entrambi in accordo con Nike per 35 milioni di euro.

Di seguito le prime dieci posizioni della classifica.

Real Madrid (Adidas) – 120 milioni di euro Manchester United (Adidas) – 105 milioni di euro* (a partire dal 2025/26) Barcellona (Nike) – 105 milioni di euro Arsenal (Adidas) – 85 milioni di euro Psg (Nike) – 80 milioni di euro Manchester City (Puma) – 75 milioni di euro Chelsea (Nike) – 70 milioni di euro Bayern Monaco (Adidas) – 60 milioni di euro Juventus (Adidas) – 51 milioni di euro Liverpool (Nike) – 35 milioni di euro Tottenham (Nike) – 35 milioni di euro

