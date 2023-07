Incidente Immobile, l’autista del tram denuncia il calciatore per lesioni stradali

Secondo Gazzetta, le ferite dell’autista avrebbero richiesto tempi di guarigione più lunghi del previsto, oltre tre mesi: “Questo il fulcro della denuncia”

Non c’è pace per Immobile e nemmeno per gli altri che quell’incidente tra il suv del calciatore e il tram lo hanno subito. A distanza di tre mesi dal fattaccio, l’autista del mezzo pubblico ha denunciato il capitano della Lazio per lesioni stradali.

Lo riporta Gazzetta che ricostruisce la vicenda. Circa un mese fa, il calciatore aveva chiesto i danni all’Atac, l’agenzia dei trasporti pubblici di Roma. Nell’incidente del 23 aprile scorso sono rimaste lievemente ferite 12 persone, tra cui l’autista, il calciatore e le sue due figlie.

Le indagini condotte dalla Municipale di Roma non sono riuscite ad accertare le responsabilità:

“Entrambi i conducenti hanno dichiarato ai vigli urbani di Roma di essere passati col verde. Anche altri testimoni hanno raccontato la stessa cosa, alcuni confermando la dichiarazione dell’autista, altri quella del calciatore. Erano anche emerse ipotesi su un malfunzionamento dei semafori, escluse però dai controlli successivi. Le indagini quindi non hanno portato ad una conclusione certa. Non è stato possibile attribuire una responsabilità precisa ad una delle parti“.

Al centro della denuncia dell’autista le lesioni che hanno richiesto un periodo di guarigione più lungo del previsto, oltre tre mesi:

“Questo il fulcro della denuncia depositata dall’avvocato del macchinista nei confronti di Immobile. Da parte sua il calciatore, per motivi analoghi, ha chiesto all’Atac un risarcimento per i danni fisici riportati da lui e le bambine, oltre ai danni al proprio veicolo. Ora tocca alla magistratura“.

ilnapolista © riproduzione riservata