Il sindaco di Parigi: «Mbappé? Non capisco a che gioco sta giocando il Psg»

Anne Hidalgo a Bfm: «Ha il miglior giocatore del mondo ed è disposto a non giocare con lui. Bisogna tenerlo a Parigi».

Nel caso Mbappé irrompe il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che attacca il Psg per come si sta comportando nei confronti del giocatore francese. Il sindaco Hidalgo ammette di non capire a che gioco sta giocando il club parigino: il giocatore più forte del mondo va tenuto, non messo sul mercato o spinto ad andarsene.

Il sindaco Hidalgo ha parlato al canale televisivo Bfm dichiarando:

«Non capisco a che gioco sta giocando il Psg. Hanno il miglior giocatore del mondo e sono disposti a non giocare con lui. Ammetto di non capirci niente. Bisogna tenerlo a Parigi».

Intanto, Mbappé non si arrende e il Psg minaccia l’esclusione dalla rosa. Sullo sfondo l’offerta di 300 milioni da parte del club saudita Al-Hilal, che il Psg accetterebbe subito ma per la quale non c’è la volontà del francese a trasferirsi in Arabia Saudita. Piuttosto è disposto a passare un anno intero in panchina, ha fatto sapere il suo entourage.

