«Mbappé non vuole andare in Arabia: è disposto anche a restare in panchina un anno»

Kylian Mbappé non vuole andare in Arabia Saudita. Fonti vicine al francese del Psg rivelano che Mbappé «è pronto ad assumersi le conseguenze di questa decisione, rimanendo senza giocare per tutto il tempo che il Psg riterrà opportuno. Se dovrà restare in panchina, lo farà». Lo scrive Relevo.

Il Psg può anche accettare l’offerta da 300 milioni dell’Al Hilal, ma deve esserci la volontà del giocatore e Mbappé non è intenzionato a partire.

“Non importa quanto sia buona l’offerta che riceve il Psg, deve essere d’accordo il giocatore perché l’operazione vada avanti. Non possono costringerlo a firmare per una squadra in cui non vuole andare. E Mbappé non vuole giocare in Arabia. Si può fare pressione su di lui, certo, il club lo sta già facendo, ma non avrà vita facile. Fonti vicine al giocatore spiegano a Relevo che sarebbe disposto addirittura ad assumersi le conseguenze di questa decisione restando senza giocare fino a quando il club lo riterrà opportuno. «Queste cose non fanno altro che rafforzare la determinazione del giocatore, che ha un anno di contratto che non si può ignorare. Se deve stare in panchina, ci starà, vedremo per quanto tempo perché arriverà presto la Champions League… se vincono, allora tutto bene, ma come fai ad avere un giocatore così in tribuna se le cose non vanno bene?», spiegano le stesse fonti”.

Relevo suggerisce velatamente che le voci sulle offerte da parte dell’Arabia Saudita siano state messe in campo proprio da Al Khelaifi, presidente del Psg.

“Allora perché tutte queste voci sul Psg e l’Al Hilal? La realtà è che Al Khelaifi sa che avrebbe tutto da perdere da punto di vista della giustizia. Avrebbe molto più senso un’operazione di diffamazione del giocatore, dipingerlo come il cattivo del film che non vuole lasciare 300 milioni nelle casse del club perché ha un accordo perfido per uscire gratis nel 2024…”.

