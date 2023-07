Il sindacato dei calciatori francesi appoggia Mbappé e parla di “molestia morale”

In un comunicato affermano che non è corretto fare pressione su un calciatore sotto contratto per convincerlo a fare ciò che il datore di lavoro chiede

Il sindacato dei calciatori professionisti francesi (UNFP) ha fatto oggi alcune dichiarazioni a sostegno di Kylian Mbappé, dopo che l’attaccante è stato escluso dalla rosa del Psg in partenza per il tour in Asia.

La decisione del club francese è stata chiaramente presa come un atto di forza per spingere il calciatore al rinnovo, così il sindacato ha ricordato che viene considerata come una “molestia morale” il fatto di fare pressione su un giocatore per costringerlo al rinnovo.

“Non è superfluo ricordare ai leader che fare pressione su un salariato – degradando le sue condizioni di lavoro, per esempio – per costringerlo ad andarsene o ad accettare ciò che il datore di lavoro vuole costituisce una molestia morale”

L’UNFP lì denuncia la sorte di “calciatori ritenuti “indesiderabili” o che i club vorrebbero veder partire a tutti i costi, nonostante il rispetto dei contratti firmati. Liberamente contratti di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

“Tutti i giocatori dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni di lavoro del resto dei professionisti”, ha aggiunto il sindacato, che ha ricordato il caso di altri giocatori del PSG in una situazione simile a quella di Mbappé, tra cui Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum o Julian Draxler.

Secondo la stampa francese, l’attaccante francese rimane fermo nella sua decisione di rispettare l’anno di contratto che gli resta (il che significherebbe firmare gratuitamente per altre squadre nel giugno 2024), anche se il PSG lo terrà fermo.

ilnapolista © riproduzione riservata