“Il Real Madrid non si è ancora fatto avanti per Mbappé: Florentino Perez, da buon negoziatore, non ha fretta”

Su Le Parisien. Il Real non intende affrettare le cose. Rimane in agguato nell’ombra, discreto. Il Psg spera sia solo questione di tempo

Il Real Madrid è determinato a non affrettare le cose per portare nel club Kylian Mbappé. Florentino Perez non ha fretta, scrive Le Parisien.

Il Psg ha messo praticamente in vendita Mbappé. E’ convinto che il francese abbia già un accordo per firmare gratis il prossimo anno con il Real Madrid e non vuole ritrovarsi ostaggio della situazione. Intanto, Mbappé si allena con la seconda squadra “senza dichiarazioni imbarazzanti o lamentele sui social network“, “rimane calmo e si mostra sorridente mentre scatta foto e firma autografi con i tifosi che lo aspettano da diversi giorni all’uscita del nuovo campus di Poissy (Yvelines)“.

Contemporaneamente, oltre all’offerta di 300 milioni provenienti dall’Al-Hilal, ci sono altri club che hanno preso informazioni.

“Altre squadre come Inter, Barcellona e Tottenham avrebbero anche preso informazioni sui termini di un trasferimento. Lo stesso vale per Chelsea e Manchester United che non dovrebbero andare oltre nelle discussioni”.

L’unico club a non essersi fatto ancora avanti è proprio il Real Madrid.

“Il Psg garantisce che i club sono pronti a mettere sul banco un sacco di soldi, altri a essere creativi proponendo giocatori in bilico. Il Psg è pronto a discutere con chiunque gli invierà un’offerta che soddisfi le sue aspettative, ma non ha ancora sentito il Real Madrid. Il club Merengue, che si comporta sempre come un grande favorito per la firma del giocatore 24enne, rimane in agguato nell’ombra, discreto. Da una fonte interna al Psg, il club presieduto da Florentino Pérez non ha ancora fatto un approccio per Mbappé, né ha avviato trattative. A Parigi si spera sia solo una questione di tempo”.

Il Real potrebbe prendere subito Mbappé: ha i soldi per farlo, ma Florentino, “da un buon negoziatore“, non si muoverà subito. E’ convinto di avere l’accordo in mano con Mbappé e con il mercato che chiude il 31 agosto, ha cinque settimane di tempo per agire.

“Pérez ovviamente non ha intenzione di correre e dovrebbe prendere tutto il suo tempo per decidere su questo tema”.

As ha già spiegato che la dotazione finanziaria non sarà un problema: per due anni, il Real ha in gran parte ridotto il suo libro paga con le partenze di Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale, Isco, Benzema e Marco Asensio. Avrebbe 200 milioni di euro di margine rispetto al salary cap imposto dalla lega e una riserva sufficiente a sostenere il peso economico della firma del francese.

“L’argomento sportivo potrebbe avere la precedenza: con l’unica presenza di Joselu come puro numero 9 dopo la partenza di Benzema per l’Arabia Saudita, e in misura minore Mariano Diaz, l’attacco madrileno ha perso la sua brillantezza. La pista di Harry Kane si è allontanata durante l’estate, Madrid potrebbe voler fare un all-in su Mbappé in questo momento. Almeno questo è quello che sembra pensare il Psg…”

ilnapolista © riproduzione riservata