Il Psg in tour senza Mbappé, i tifosi giapponesi insorgono: «Scandaloso, ci sentiamo derubati»

Su Rmc la rabbia per l’assenza del francese: «Siamo venuti qui per lui e non possiamo nemmeno ottenere un rimborso».

L’assenza di Kylian Mbappé in Giappone, in occasione del tour estivo del Psg non è piaciuta affatto ai tifosi giapponesi. Ieri i giocatori del Psg hanno incontrato i circa 2000 tifosi presenti e Rmc Sport racconta le loro reazioni.

«Nora, volto mascherato da mascherina chirurgica, spiega di essere molto dispiaciuta di non vedere l’attaccante parigino. Venendo da Taiwan, pensava di vedere uno dei suoi giocatori preferiti: «Penso che molte persone si siano sentite derubate e questo è scandaloso. In primo luogo non possiamo ottenere un rimborso e in secondo luogo non abbiamo modo di esprimere la nostra rabbia. È frustrante per coloro che sono venuti a vedere Kylian Mbappé».

Stessa storia per Haruki, che non riesce a crederci:

«Poteva avvisarci. Non ho capito perché Mbappé non c’è. Ho visto sui social che era per un problema contrattuale».