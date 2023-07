Il Psg pensa di escludere Mbappé dalla lista Champions

Kylian Mbappé potrebbe essere escluso dalla lista Champions 2023/24 del Psg. Il giornalista Ben Jacobs scrive che la società non ha ancora preso una decisione definitiva; secondo il regolamento francese, l’esclusione deve essere basata su questioni sportive e non punitive, e non riguardanti l’atteggiamento del calciatore nei confronti della società.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha spiegato che qualsiasi decisione in merito non verrà presa prima di agosto

More on Kylian Mbappé. PSG have NOT made any decision yet on UCL team line ups and won’t until nearer the time 🇫🇷

⚠️ Any squad selection will comply with regulations and not single out any player for anything other than sporting reasons — it will be discussed in August, not now. pic.twitter.com/gBEOCqzf6p

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023