Il Napoli ha incontrato gli agenti di Wilfried Zaha del Crystal Palace (Guardian)

“Wilfried Zaha dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro la prossima settimana, con il Crystal Palace che rimane fiducioso che l’attaccante della Costa d’Avorio firmerà un lucroso contratto quadriennale del valore di 10 milioni di sterline a stagione e rifiuterà le offerte per trasferirsi all’estero. Napoli, Paris Saint-Germain e Galatasaray sono gli ultimi club ad aver intrattenuto colloqui con i suoi agenti nei giorni scorsi, mentre Zaha ha già ricevuto offerte contrattuali da Lazio, Fenerbahce e Al-Nassr. È probabile che il 30enne rifiuterà l’offerta del club saudita della Pro-League che vale l’incredibile cifra di 30 milioni di sterline a stagione, ma un trasferimento in Italia o in Turchia rimane una possibilità nonostante entrambe le offerte esistenti siano significativamente inferiori allo stipendio offerto a Selhurst Park”.