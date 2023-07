Hazard è ancora senza squadra, non è escluso che si ritiri dal calcio (As)

A due mesi dall’addio al Real Madrid, è disoccupato. La squadra che ha mostrato maggiore interesse per lui è stato il Molenbeek. Ha rifiutato l’Inter Miami

Hazard è ancora senza squadra a due mesi dall’addio al Real Madrid. As scrive che si trova “nel limbo” e che “non è escluso che pensi al ritiro a 32 anni“.

La notizia dell’addio di Hazard al Real Madrid è stata data dallo stesso club il ​​3 giugno scorso:

“Real Madrid ed Eden Hazard hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore non farà più parte del club a partire dal 30 giugno 2023”.

Il club e il giocatore hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto, che sarebbe scaduto dopo un anno. Da quel giorno, scrive As,

“si sono susseguite indiscrezioni e notizie sulla prossima destinazione dell’attaccante belga, ma non se ne è concretizzata nessuna. La squadra che ha mostrato il maggiore interesse per lui è stato il Molenbeek, appena tornato nella prima divisione del calcio belga, dove gioca suo fratello, Kylian Hazard. C’è stato interesse anche da parte della Mls, con il belga che ha addirittura rifiutato un’offerta dell’Inter Miami, quindi ora è rimasto senza squadra”.

L’ipotesi del ritiro non è così peregrina.

“Il ritiro è un’opzione che acquista forza col passare del tempo. I molteplici infortuni muscolari che ha avuto negli ultimi anni a Madrid, i pochi minuti che ha giocato e lo scarso livello mostrato significano che nessuna squadra sta spingendo al massimo per il belga, fino ad oggi. Hazard e la sua famiglia si sono stabiliti a Madrid, dove si sentono molto a loro agio e dove vogliono vivere. Questo punto rende il ritiro anticipato del belga un’opzione, dal momento che sembra improbabile che qualsiasi squadra di Madrid (Rayo, Getafe o Atleti) scommetta sulla sua firma”.

In pratica, dall’acquisto stellare, Hazard è passato al non trovare una squadra. Nel 2019 Florentino lo ha preso dal Chelsea pagandolo 100 milioni di euro e si è rivelato “uno degli acquisti meno redditizi, a livello sportivo, nella storia del club“. Con il Real Madrid, a causa degli infortuni e della cattiva forma, non è mai riuscito ad esplodere “e ora non riesce a trovare una squadra dove continuare la sua carriera sportiva“.

ilnapolista © riproduzione riservata