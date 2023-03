Ancelotti: «Con Hazard non ci parliamo ma sono cose che capitano anche in famiglia»

In conferenza stampa: «L’importante è che ci rispettiamo. Non gioca perché c’è molta concorrenza»

Ancelotti è stato interpellato sulle recenti dichiarazioni di Hazard dove il belga afferma di non parlare molto con il tecnico italiano. Di seguito le parole di Hazard su Ancelotti all’emittente belga Rtbf:

«Tra di noi c’è rispetto – le sue parole – Ma non posso dire che ci parliamo, perché non ci parliamo. Però ci sarà sempre rispetto. Anche se non mi farà più giocare, bisogna avere rispetto per una persona come Carlo Ancelotti. Per quello che rappresenta per il calcio, per quello che ha fatto in carriera. Non c’è nessun problema».

Ancelotti, dal canto suo, non ha smentito la versione del suo giocatore ed in conferenza stampa ha voluto chiarire la questione e anche il motivo dei pochi minuti giocati dall’attaccante ex Chelsea:

«È vero che non ci parliamo ma non è importante, capita anche con i tuoi figli che parli più con uno piuttosto che con un altro. L’importante è che ci rispettiamo. Non gioca perché c’è molta concorrenza. Ora gioca Vinicius che sta facendo benissimo in quella posizione».

Nell’intervista rilasciata da Hazard trapela anche la volontà del giocatore di onorare il proprio contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2024, cercando di ritagliarsi uno spazio all’interno dello scacchiere del tecnico emiliano nel prossimo futuro.

ilnapolista © riproduzione riservata