Godin si ritira: «Ora ho altre priorità: godermi la mia famiglia e mio figlio»

Diego Godin ha annunciato già da qualche giorno il ritiro al calcio giocato e ieri ha disputato la sua ultima partita con il Velez nel campionato argentino. L’ex difensore di Atletico, Inter e Cagliari ha dichiarato alla tv argentina Tvp:

«Volevo lasciare in questo modo, senza problemi fisici. Può sembrare sorprendente, ma ci pensavo da un po’. Ora ho altre priorità. La mia famiglia è in Uruguay e da poco sono diventato padre. Voglio riposarmi e godermi altre cose, lasciando una bella immagine in campo».

A 37 anni, il difensore uruguaiano è stato per 9 anni un pilastro della difesa di Simeone, prima di passare all’Inter e successivamente al Cagliari. Con la nazionale uruguaiana, 161 partite e 4 Mondiali.

