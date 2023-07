Bartomeu si difende dalle accuse e attacca

As riporta la sua lettera di accuse in cui spiega che “i fatti narrati nel rapporto sono falsificati con la tecnica di prendere frasi isolate e trarre conclusioni assolute”.

Nel programma Què t’ai Jugues! dell’emittente radiofonica Ser Catalunya, l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato accusato di un presunto uso di società esterne al club per scopi personali e pagamenti ai giornalisti dai Mossos

Ma Bartomeu non ci sta è ribatte con una lettera di accuse

«Ancora una volta senza alcun ordine del tribunale, i Mossos fanno affermazioni che non hanno nulla a che fare con l’indagine ordinata dal giudice, cioè l’assunzione della società Nicestream», lamenta l’ex presidente che ricorda come ci sia stato un precedente in cui «il giudice ha deciso di non incorporare nel procedimento, facendo un espresso avvertimento di attenere l’esito»

Ma non solo, a quanto riporta As Bartomeu afferma che “i fatti narrati nel rapporto sono falsificati con la tecnica di prendere frasi isolate e trarre conclusioni assolute”. “Abbiamo chiarito che Amalgama, una delle diverse agenzie di comunicazione che il FC Barcelona aveva assunto, in un racconto pieno di falsità, affermano che i loro servizi sono stati richiesti per pagare giornalisti o uomini d’affari”. È falso“, ha detto, aggiungendo che i giornalisti citati “in più occasioni sono stati critici, esercitando la loro libertà di espressione“.

