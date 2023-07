Bartomeu avrebbe sottratto soldi al Barcellona per scopi personali

L’emittente radiofonica Ser Catalunya segnala che sono stati fatturati 223.000 euro fino al 2020 ad una società esterna e sono stati pagati anche giornalisti.

Dopo il caso Negreira, arriva una nuova tegola per il Barcellona. Nel programma Què t’ai Jugues! dell’emittente radiofonica Ser Catalunya, l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato accusato di un presunto uso di società esterne al club per scopi personali e pagamenti ai giornalisti. As scrive:

“Tra queste, Amalgama Marketing, di proprietà di Miquel Sambola, a cui i Mossos attribuiscono accuse non per il suo valore professionale ma per la sua amicizia con il presidente, come dimostrato dai messaggi scambiati. In particolare, secondo Què t’ai Jugues!, Amalgama fatturava 84.000 euro ogni stagione fino al 2020, a cui si aggiungevano la campagna per un Pallone d’Oro di Lionel Messi, per un totale di 223.000 euro. E, nel bel mezzo della pandemia, mentre il Barcellona stava tagliando stipendi e spese, Bartomeu avrebbe ordinato di raddoppiare i pagamenti ad Amalgama, da 7.000 a 15.000 euro al mese. Di tutta la somma, il 43% del totale sarebbe stato ricevuto dall’uomo d’affari Josep Sanmartí, il 29% dal giornalista Marçal Lorente, il 14% per Sambola e un altro 14% da distribuire tra i giornalisti Albert Lesán e Albert de la Torre. Quindi, secondo questi rapporti, fino all ‘ 86% dei pagamenti destinati all’Amalgama sarebbero stati dirottati.”

