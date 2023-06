Simeone, il suo agente (Moggi junior): «Lui sul mercato? Ha fatto una stagione pazzesca»

A Radio Crc, Alessandro Moggi non smentisce le voci di mercato: “Quando è stato chiamato in causa, ha fatto cose incredibili”

L’agente di Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete”, su Radio Crc, del suo assistito. Alessandro Moggi ha esaltato la stagione del proprio assistito che, anche se non è stato impiegato con continuità da Spalletti, ha contribuito notevolmente alla splendida stagione azzurra. Sono suoi alcuni gol che hanno portato il Napoli allo scudetto, come quello alla Roma, e hanno fatto sognare in Champions i tifosi, si ricordi il gol contro il al Liverpool.

Da diversi giorni Simeone è al centro di diverso voci di mercato che lo avvicinano alla Lazio di Sarri. Moggi durante l’intervento a Radio Crc non ha smentito un suo eventuale trasferimento lontano da Napoli:

«Simeone uomo mercato? Credo che anche lui abbia fatto una stagione pazzesca. Quando è stato chiamato in causa ha fatto cose incredibili. È riuscito a fare gol pesantissimi, ha dato quel contributo che fa la differenza nel risultato finale di una squadra. Questi giocatori non fanno sentire la mancanza dei cosiddetti titolari. Il lavoro è stato straordinario sotto tutti i punti di vista di Giuntoli, del Napoli e di Spalletti».

Qualche giorno fa il Messaggero scriveva:

“Un usato sicuro, per questo il Napoli dopo che lo riscatterà dal Verona con altri 12 milioni (più i 3,5 del prestito) lo lascerà partire solo per una cifra vicina ai 20. È questo il budget previsto dalla Lazio per rinforzare il centro del tridente di Sarri, che intanto è rimasto stregato da Marcos Leonardo nel Mondiale U20″.

