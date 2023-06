In settimana Giuntoli lascerà il Napoli per la Juventus, lo volevano già per il dopo Paratici (Gazzetta)

Il nuovo ds bianconero affronterà i casi Rabiot e Milinkovic Savic, poi il capitolo cessioni: da Vlahovic a Chiesa, e infine il tema Zaniolo

Giuntoli rinuncerà a 4 milioni lordi pur di lasciare il Napoli e raggiungere la Juventus. Lo scrive la Gazzetta che aggiunge:

Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora liberato dal Napoli, ma il disgelo con Aurelio De Laurentiis prosegue, l’ottimismo cresce e se tutto andrà secondo programmi nei primi giorni della settimana si consumerà il divorzio. La fine del mese coinciderà con la chiusura del capitolo azzurro del toscano. E i primi giorni di luglio, probabilmente il 3 o il 4, Giuntoli inaugurerà l’avventura in bianconero partendo da Massimiliano Allegri.

La sensazione, al netto di svolte improvvise, è che i primi argomenti che affronteranno Giuntoli e Allegri saranno soprattutto il rinnovo di Adrien Rabiot (l’ottimismo è segnalato in crescita) e l’eventuale assalto a Sergej Milinkovic Savic (contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio), che in questo momento è considerato il piano B. Oltre, ovviamente, alla questione cessioni: da Dusan Vlahovic (Chelsea, Psg, Newcastle, Bayern in corsa) a Federico Chiesa (Liverpool e Newcastle in pressing). In caso di addio del figlio d’arte, Nicolò Zaniolo (Galatasaray) è una delle idee che intriga maggiormente i bianconeri.

Quello della Juve per Giuntoli non è un colpo di fulmine ma una scelta a lungo meditata, prosegue la Gazzetta:

Non un semplice colpo di fulmine per la stagione super del Napoli. Ai piani alti della Juventus il nome del dirigente campione d’Italia stuzzica da un paio di anni, da quando in tempi non sospetti un grande ex bianconero ne sottolineò le qualità. I bianconeri avevano pensato a Giuntoli già per il post Fabio Paratici, quando poi scelta cadde sulla promozione interna di Federico Cherubini, all’epoca il vice dell’uomo mercato piacentino.

ilnapolista © riproduzione riservata