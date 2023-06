Il Napoli interessato a Nandez del Cagliari (Gazzetta)

Il Cagliari lo valuta tra i 6 e i 7 milioni. Il contratto in scadenza nel 2024 porterà a un’asta al ribasso in caso di cessione

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli è interessato a Nandez, del Cagliari. Un obiettivo di mercato già nel mirino del club di De Laurentiis in passato. Il Cagliari vorrebbe prolungare il suo contratto per poi guadagnare dalla cessione di Nandez. La richiesta del club sardo è tra i 6 e i 7 milioni, una cifra lontana da quella spesa ma, scrive la rosea, in linea con gli ammortamenti a bilancio. La Gazzetta spiega che Nandez ha il contratto in scadenza nel 2024, dunque si andrà ad un’asta al ribasso in caso di cessione.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Come ogni estate, intanto, si è accesa la telenovela Nandez. Il Cagliari spinge per il rinnovo per poi ascoltare offerte dal mercato, il calciatore al momento è in vacanza in Argentina ma del suo futuro ha parlato il suo agente Pablo Bentancur: «Ho parlato con Giulini e abbiamo deciso di cercare una possibilità per far recuperare l’investimento da 18 milioni fatto dal Cagliari con una percentuale da girare al Boca. Ho già alcune proposte importanti, anche in Italia. Nathan comunque porta questa esperienza nel cuore. La Sardegna è una terra che gli è entrata dentro». Tra le pretendenti anche il Napoli, che già in passato aveva sondato l’uruguaiano. I sardi vorrebbero tra i 6 e i 7 milioni, lontani dalla cifra spesa ma in linea con gli ammortamenti a bilancio, ma il contratto in scadenza nel 2024 porterà a un’asta al ribasso in caso di cessione”.

