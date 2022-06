CorSport: sondaggio del Napoli per Nandez, il Cagliari vorrebbe Zanoli

Demme ha deciso di cambiare aria, perciò Giuntoli si guarda attorno. Quattro i nomi in ballo. Oltre a Nandez anche Tameze, Svanberg e Thorsby

Il Corriere dello Sport dedica un articolo al mercato del Napoli, o meglio, alle esigenze del club a centrocampo, dove è ancora incerta la situazione di Fabian e c’è Demme che vorrebbe cambiare aria. A proposito del tedesco, il quotidiano sportivo scrive:

“ha cambiato agente e vorrebbe anche cambiare la sua posizione dopo una stagione piuttosto avara di soddisfazioni e minuti. Piace al Valencia e in Germania e attende un incontro con il club, Diego il tedesco, ma se le strade alla fine si separeranno è ovvio cominciare a fare delle valutazioni in chiave futura”.

E allora i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quattro: Adrian Tameze del Verona, Mattias Svanberg del Bologna, Morten Thorsby della Samp e Nahitan Nandez del Cagliari.

In particolare, su quest’ultimo, c’è stato un sondaggio del club di De Laurentiis.

“Nel corso di una chiacchierata con il Cagliari, tanto per raccontarne una, Giuntoli ha rispolverato il vecchio pallino uruguaiano di nome Nandez, 26 anni, e di contro ha ricevuto la richiesta Zanoli (che per ora andrà in ritiro)”.