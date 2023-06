Il Napoli è preoccupato per Kvara e le convocazioni della Georgia: quando riposerà? (Gazzetta)

Il georgiano è stato convocato per l’Under 21 e la Nazionale A. C’è il rischio di rivederlo solo in agosto nel secondo ritiro di Castel di Sangro

La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli è preoccupato per l’estate impegnativa che attende Kvara. La Georgia lo ha chiamato in Under 21 e in Nazionale A. Poi avrà il matrimonio. Quando riposerà? Le partite di Nations League sono il 17 e 20 giugno, ma Kvara è anche nella prelista dell’Under 21, che debutta il 21 giugno. A Napoli si augurano che non giochi l’Europeo, in modo da poter fare le vacanze e presentarsi poi a Dimaro, per il ritiro estivo della squadra. Altrimenti c’è il rischio che il georgiano torni nei radar solo nella seconda parte del ritiro, quello di Castel di Sangro. E che sia affaticato prima dell’inizio del prossimo campionato.

“Piuttosto se c’è una cosa che preoccupa il Napoli sono le convocazioni della nazionale georgiana e una estate che si preannuncia fin troppo intensa per un calciatore che dovrebbe pensare a riposarsi. Detto che, come ha annunciato il papà Badri, Khvicha dovrebbe sposarsi in questo periodo con la fidanzata Nitza Tavadze. Il quando ancora non è stato comunicato, per la privacy, o forse perché Kvara ha bisogno di capire quando sarà libero dalle rappresentative. E qui bisogna utilizzare il plurale perché il più forte calciatore georgiano è stato convocato per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno a Cipro e in Scozia, ma è stato inserito anche nella prelista di 35 giocatori del c.t. dell’Under 21, Ramaz Svanadze, per disputare l’Europeo di categoria in programma fra Romania e Georgia dal 18 giugno al 9 luglio. A questo punto in federazione georgiana debbono mettersi d’accordo, perché l’Under 21 debutta nell’Europeo a Tbilisi il 21 giugno contro il Portogallo e Kvara o gioca in Nations League o nel campionato di categoria. Entrambe le cose non si può perché i giorni sono gli stessi. Da Napoli si augurano che il giocatore non disputi l’Europeo in modo da poter fare le vacanze (e sposarsi) per poi presentarsi in ritiro a Dimaro, in Trentino, se non il 14 luglio – il primo giorno – almeno nella settimana successiva. Altrimenti si rivedrebbe solo in agosto nel secondo ritiro di Castel di Sangro”.

ilnapolista © riproduzione riservata