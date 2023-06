Fiorentina sul lancio di oggetti a Biraghi: «Intervenga la Uefa, episodio inaccettabile»

Il club Viola: “Comportamento inaccettabile che ha condizionato Biraghi e i suoi compagni”.

Non si placano le polemiche della Fiorentina dopo la finale persa ieri sera contro il West Ham a Praga. La partita è stata caratterizzata nel primo tempo dal lancio di oggetti dei tifosi inglesi verso i giocatori viola. In un’occasione, il capitano Biraghi è stato preso in pieno da una sigaretta elettronica che gli ha provocato un taglio vistoso. Sono dovuti intervenire i medici della società per chiudere la ferita con una vistosa fasciatura. Tra l’altro, nel corso della partita lo speaker dell’Eden Park di Praga ha sollecitato gli hooligans londinesi a smettere col lancio di oggetti, pena la sospensione della finale. Oggi pomeriggio la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale sul suo sito in cui spiega la posizione a riguardo. Si aspettano adesso reazioni in merito dalla Uefa sulla questione.

Fiorentina, il comunicato ufficiale sui fatti di ieri

Di seguito riportiamo alcune parole del comunicato della società toscana, con cui quest’ultima si è prodigata di sollecitare la Uefa a prendere misure contro i tifosi del West Ham responsabili del lancio di oggetti. Questo un estratto dal comunicato:

“La Fiorentina condanna fortemente quanto successo a Cristiano Biraghi durante la finale di Conference League. Il giocatore è stato infatti colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla curva appartenente ai tifosi del West Ham. Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni. Essi erano consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità. La società è certa che la UEFA valuterà l’accaduto e punirà questo gesto nel modo più esemplare possibile”.

Bisognerà capire adesso quali potranno essere le conseguenze per la tifoseria inglese. Si prospetta una possibile multa al West Ham. Possibile anche una chiusura dello Stadio Olimpico di Londra per la prima parte della prossima stagione europea.

ilnapolista © riproduzione riservata