Allegri, l’Arabia rilancia offrendogli 30 milioni l’anno per tre stagioni (Gazzetta)

Non si sa se il club di cui diventerebbe allenatore è l’Al-Hilal o l’Al-Ahli Saudi. Non è escluso che il tecnico accetti la proposta

L’Arabia Saudita punta decisa su Massimiliano Allegri. E prova a convincere l’allenatore della Juventus con un’offerta da 30 milioni a stagione per tre anni, senza premio alla firma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“In Arabia Saudita vogliono fare all in su Max Allegri. Il rilancio preannunciato al termine dell’incontro consumato a Montecarlo due settimane fa, di fronte ai primi segnali negativi del tecnico sulla prima proposta, è arrivato puntuale: pronti 30 milioni a stagione per tre anni. Nessun premio alla firma, è il modus operandi che gli emissari della Federazione saudita stanno adottando per fare shopping in Europa: prima proposta al triplo dell’ingaggio attuale di chi sta di fronte al tavolo della trattativa, rilancio a circa quattro volte di più. Il tecnico livornese, che ha un contratto con la Juventus fino al 2025, guadagna 7 milioni base più bonus (più o meno complessi da raggiungere) per arrivare fino ai 9: la prima offerta era di 60 milioni complessivi in un triennale, ora se ne ritrova a valutarne circa 30 di più”.

La rosea scrive che non è certo quale sia il club da cui è partita l’offerta, se l’Al-Hilal o l’Al-Ahli Saudi, “perché in Arabia il mercato è un’attività che ha in carico la Federazione”. Ed aggiunge che Allegri sta riflettendo.

“Max è in vacanza in Sardegna con la famiglia, la volontà di proseguire la sua avventura sulla panchina bianconera filtra dai contatti continui con la dirigenza che opera sul mercato e dal recente coinvolgimento di Francesco Magnanelli nel suo staff. Il trasferimento in Arabia Saudita sarebbe una scelta di vita che fin qui non lo ha convinto del tutto, anche se lì troverebbe tanti campioni che – a differenza sua – nelle ultime settimane hanno accolto le ricche offerte pervenute. Il rilancio promesso è arrivato anche a lui: è un all in da dentro o fuori. E, trattandosi di una scelta del tutto personale, meglio non escludere un cambio di direzione repentino nella decisione”.

Proprio oggi, Sport360Saudi ha scritto su Twitter che il tecnico della Juventus è ad un passo dall’assumere l’incarico di allenatore dell’Al-Hilal, club a cui viene accostato da diversi giorni dopo l’incontro svolto l’11 giugno a Montecarlo con i dirigenti sauditi. Il portale arabo scrive:

«Le nostre fonti indicano che l’allenatore italiano Massimiliano Allegri è ad un passo dall’assumere l’incarico di allenatore dell’Al-Hilal, poiché l’affare dovrebbe concludersi nei prossimi giorni».

