Udinese, Marino: «Immobile si è tuffato, il rigore non c’era. Lo staff Lazio ha condizionato Pairetto»

Il direttore generale: «Nell’intervallo Pairetto ha discusso con lo spogliatoio della Lazio, poi ha diretto a senso unico». La Lazio: «Dichiarazioni inaccettabili».

La Lazio ha battuto l’Udinese con un rigore molto discusso segnato da Immobile. Pairetto ha fischiato dopo aver visto un contatto falloso fra Masina e il bomber della Lazio, ma un contatto che è parso leggero, arrivato quando Immobile era già sbilanciato in avanti. Rigore contestato con forza dall’Udinese, con il direttore generale Pierpaolo Marino, nel post partita.

Le dichiarazioni di Marino sono pesanti.

«Siamo arrabbiati, anzi, inferociti. Una partita che era in bilico, in equilibrio, è stata decisa da un rigore che non c’è, concesso per una chiara simulazione di Immobile ed è incredibile che tra arbitro e Var non se ne sia accorto nessuno. Il rigore non esiste nei canoni, nei regolamenti. Immobile si tuffa e trova il contatto con Masina».

Marino ha accusato Pairetto di aver preso tutte le decisioni dubbie in favore della Lazio, nel secondo tempo. Ha parlato chiaramente di pressioni esercitate dallo staff tecnico biancoceleste sull’arbitro nell’intervallo.

«Nell’intervallo gli staff si rivolgono al direttore di gara, che dovrebbe procedere alle espulsioni di rito. Invece tutti rimangono in panchina. Pairetto è andato verso lo spogliatoio della Lazio e ha provato a discutere con chi lo stava insultando apertamente. Poi, nel secondo tempo, la direzione arbitrale è andata a senso unico. Mi è rimasta l’impressione che questo episodio abbia condizionato la gara».

Dichiarazioni a cui ha risposto la Lazio con un comunicato firmato dal responsabile della comunicazione del club biancoceleste, Roberto Rao.

«Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione di Immobile nell’episodio del rigore sono inappropriate, quelle sul presunto condizionamento dell’arbitro sono invece da ritenersi inaccettabili da parte della S.S. Lazio».

Anche l’allenatore dell’Udinese, Sottil, ha contestato il rigore. Nel post partita ha dichiarato:

«La Lazio ha giocato meglio di noi dopo un primo tempo equilibrato ed ha meritato di vincere. Ma il rigore non c’era».

Sarri ha risposto così:

«Per me il rigore ci sta, anzi ce n’erano anche altri due in precedenza, uno su Immobile e un altro su Pedro. E Masina poteva pure prendere il rosso. Abbiamo fatto pressioni su Pairetto? Falso. Tirino fuori le immagini»

Immobile non ha dubbi.

«Il rigore è netto, io sposto la palla e Masina mi viene addosso. Non mi sono lasciato cadere. Lo ha riconosciuto pure l’arbitro che mi ha detto che non ho accentuato la caduta».

ilnapolista © riproduzione riservata