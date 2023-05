Tifosi ballano sull’auto dei vigili urbani in Piazza Trento e Trieste

I tifosi responsabili hanno distrutto un’auto a forza di saltarci sopra. Il prefetto Colomba a SkyTG24: «Il piano sicurezza ha funzionato»

Tifosi, a migliaia, hanno riempito le strade di Napoli con il desiderio di festeggiare una notte storica. Tutti che volevano festeggiare un giorno così importante per l’intera città. Nel momento più importante della serata, quando si riempivano le piazze di cori e bandiere, alcune persone in Piazza Trento e Trieste hanno aggredito delle autorità. O meglio, è stata aggredita la macchina dei vigili urbani che avevano presidiato quella zona. I tifosi responsabili si sono messi a ballare sul tetto della macchina, per poi romperla.

Nonostante questi episodi, il prefetto Colomba, ai microfoni di SkyTG24, ha voluto sottolineare che “il piano di sicurezza ha funzionato”. Il prefetto sostiene così che tutto sia stato funzionale e previsto. Sia per quanto riguarda i punti di soccorso per i feriti (ventidue in codice rosso), sia per la distribuzione delle forze dell’ordine. Ha poi aggiunto:

«Mi preme sottolineare il senso di responsabilità dei napoletani. Ieri c’era un divieto di circolazione ed è stato largamente osservato. La macchina dell’organizzazione ha funzionato. Solo in alcuni casi i feriti sono dovuti all’utilizzo di fuochi d’artificio, ma per il resto non ci sono stati grandi episodi. Il piano sicurezza messo a punto per evitare che i festeggiamenti degenerassero ha retto e i controlli continueranno anche domenica prossima, quando il Napoli tornerà in campo, già campione d’Italia, contro la Fiorentina»

