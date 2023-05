Spalletti vuole sapere da De Laurentiis se e come sarà rafforzato il Napoli (Gazzetta)

Ripetersi non è semplice, né in Italia né in Europa. Poi c’è il rebus Giuntoli. Anche lo scorso ci furono tensioni tra il tecnico e il presidente

Le scintille tra Spalletti e De Laurentiis (il Napolista ne scrisse quattro giorni fa) sono il tema dominante della scena del Napoli. Al di là del contratto, il Napoli ha esercitato l’opzione per il terzo anno, ecco cosa scrive la Gazzetta (con Maurizio Nicita):

Spalletti vorrà sapere se questa rosa sarà confermata e come verrà rafforzata. Perché non è che ripetersi sia semplice, in Italia come in Europa, e servirà concordare un programma insieme a Cristiano Giuntoli. E qui si apre un altro fronte, perché anche il direttore sportivo fra un anno è in scadenza e il presidente dovrà decidere se confermarlo o concludere il rapporto nel giugno 2024. Intanto ieri in un post Spalletti ha ringraziato via social sottolineando «Le tre regole per essere campioni: città appassionata, calciatori fantastici e destini forti», nessun commento sul club.

In questo periodo dello scorso anno, i rapporti fra proprietà e allenatore erano tesi. Con De Laurentiis che accusava Spalletti di non «vivere la città». E il tecnico allora rispose con sarcasmo, affermando di aver comprato un camper con il quale girare tutti i rioni e quartieri di Napoli. Sembrava che quella tensione non portasse a nulla di buono. Poi le incomprensioni furono messe da parte e i risultati sono lì a dimostrarlo.

