Spalletti: «Il futuro? Devo vedere se sono nelle condizioni di dare a Napoli ciò che merita»

Nella lunga conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Udinese, in cui il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha ripercorso quest’anno, la sua carriera e parlato anche dei suoi progetti, ha precisato riguardo al rinnovo del contratto.

«Ci sono ancora da fare altre belle cose prima di parlare del contratto. Quello di giocare queste partite qui, bene, di completare questo discorso perché ancora non è chiuso. Poi penseremo a festeggiare, se succedesse e poi a rimettersi in gioco domandandosi la stessa cosa di prima: sono in condizioni di poter dare quello che merita a questo pubblico?».

«Debbo sempre fare i conti con me stesso. Non mi devo domandare cosa possono darmi gli altri, devo essere io a sapere se sono nelle condizioni di dare ciò che Napoli merita altrimenti bisogna fare un passo indietro. Il fatto di aver avuto la disponibilità, la necessità di lavorarci a testa bassa dentro, è per me ciò che mi ripaga, al di là di un successo finale perché questo dipende da una situazione di gioco, la fortuna, la sfortuna. Debbo essere sempre convinto che le cose che mi succedono passano da quella che è la volontà di ricerca, di lavoro, di impegno al di là degli eventi e delle persone. Se riesco a lavorare o ce la faccio a lavorare in maniera corretta mi ripaga il lavoro e non il risultato. Vincere uno scudetto a Napoli sarebbe qualcosa extra, un super lusso che da un punto di vista sportivo mi farà stare comodo in qualsiasi posizione».

