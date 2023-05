Spalletti ai giornalisti: «Le vostre allusioni sul fatto che probabilmente io non credevo alla vittoria, mi davano fastidio»

In conferenza: «Quando mi avete chiesto “ti piace la squadra che è stata ricostruita”, la risposta è stata una e semplice “Si!” per tre volte»

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Monza-Napoli ha risposto alla domanda di un giornalista su quando ha avuto la consapevolezza di aver vinto il tricolore.

Il tecnico del Napoli ha avuto così l’occasione di togliere alcuni sassolini dalla scarpa. Ricorda bene quando appena arrivato a Napoli, gli chiesero se fosse contento della rosa. Durante l’estate erano andati via giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly, Mertens e altri.

Spalletti non ha gradito le titubanze inziali che ha ricevuto e oggi lo ha detto in conferenza stampa:

«Da un punto di vista mio è facile quelle che erano le intenzioni, quando sono arrivato sulle casacche c’è la canzone. Il proseguo della canzone dice “e tu non devi mollare”. Dentro quella canzone c’era l’intenzioni di raggiungere questo obiettivo fin da quando sono arrivato perché le allusioni che avete fatto sul fatto che probabilmente io non credevo alla vittoria, mi davano fastidio. Quando mi avete chiesto “ti piace la squadra che è stata ricostruita”, la risposta è stata una e semplice “Si!” per tre volte. Mi piace avere dei ricordi su quello che è stato il percorso, e nel percorso abbiamo vinto il campionato ma ricordo anche tutti i timori che ci limitavano quando siamo partiti. E’ una mentalità che si costruisce dall’inizio nel parlare, nell’allenarsi, nel frequentare l’ambiente, nelle riunione, nello scrivere delle cose nel gruppo, nella palestra. Ma nelle intenzioni c’era questo obiettivo».

Al termine poi della conferenza, l’allenatore ha portato con se alcuni vecchi quotidiani che al tempo lo criticarono e sottostimarono la forza della rosa del Napoli. Li ha fatti vedere ai giornalisti presenti come a ribadire: “Ricordo bene cosa avete scritto su di me e sul Napoli e non lo dimentico”.

ilnapolista © riproduzione riservata