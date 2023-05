Sabatini: «Il capolavoro di Spalletti non può essere più ripetibile a Napoli»

«Il Pastore che ho avuto io al Palermo è stato magico e quando lo ha visto la prima volta Zamparini ha pianto; al Psg ha giocato sui suoi livelli per 6 mesi, mentre quando è tornato alla Roma aveva male a un’anca non a posto e non poteva rendere al massimo. Lo presi in Argentina quando giocava nell’Huracan assediando l’ufficio del suo procuratore per una settimana dalle 8 del mattino in poi».

Sabatini su Totti:

«Totti? A Roma non è un essere umano, ma un’entità metafisica che non può essere scalfita. Le cose più belle che ho viste nel calcio, le ha fatta lui davanti. Lui aveva la qualità di fare esattamente quello che avrebbe dovuto fare: un calcio immaginifico, quasi artefatto. Totti era fuori da un contesto, ma Spalletti era l’allenatore ed è giusto che abbia fatto le sue scelte. Le ingiurie che ho sentito contro Luciano e la sua famiglia in quel momento sono state insopportabili e per questo mi sono schierato con Spalletti. Anche da parte dei tifosi vip della Roma ho visto attacchi a Luciano incomprensibili perché Spalletti era ed è uno serio».

Sabatini continua: