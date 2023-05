Rebecca Corsi: «Accardi? Questo cinema mediatico ci infastidisce. Faremo di tutto per trattenerlo»

A Dazn: «Ha un rapporto simbiotico con mio padre. Qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo».

L’amministratrice delegata e vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, figlia del presidente Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Sampdoria, a Genova.

«L‘energia di Zanetti è stata fondamentale, come la sua giovane età, le sue conoscenze: è stato fondamentale per questo percorso, un punto di riferimento per tutti i ragazzi giovani che abbiamo. E siamo molto contenti».

La Corsi ha parlato della crescita dei giovani.

«Se un allenatore non crede abbastanza nei giovani è difficile che possa lavorare con noi, questa è una cosa fondamentale. La stagione dell’Empoli è stata ottima, anche se fino a quando non raggiungiamo l’obiettivo non ci diamo pace. E siamo ancora abbastanza in tensione per questo. Ogni giovane che passa da Empoli è motivo di orgoglio, mentre le partite che mi hanno più emozionato sono le ultime, quelle che ci hanno consentito di avvicinarci alla salvezza. Sarebbe scontato citare il pareggio e la vittoria di San Siro».

La Corsi ha commentato la situazione della Sampdoria:

«La situazione della Sampdoria è un enorme dolore. Ci auguriamo che risolva il prima possibile per il suo popolo che ci ha sempre regalato emozioni».

Infine, la Corsi ha toccato anche il tema del direttore sportivo, Accardi, il cui nome è stato accostato al Napoli per il post Giuntoli.

«Non è un argomento per noi. Questo cinema mediatico ci infastidisce un po’. Pietro Accardi ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo».

