Psg, i tifosi scioperano contro il presidente Al-Khelaifi (L’Equipe)

È rottura totale tra i tifosi parigini e il presidente del Psg. La squadra potrebbe festeggiare la vittoria del campionato senza tifosi sugli spalti.

In casa Paris-Saint Germain non si respira bell’aria in questi ultimi mesi. Dopo aver fallito l’obiettivo Champions e le vicende riguardanti Kylian Mbappé, Leo Messi e altri simboli della squadra, l’Equipe ha mostrato il comunicato del Collectif Ultras Paris, secondo cui verrà cessata l’attività sugli spalti (fino a nuovo ordine). Il motivo è il netto contrasto con il presidente Nasser Al-Khelaifi.

Una storia piena di alti e bassi quella tra i parigini e la società, dove a rimetterci sarà la squadra; Mbappé e compagni, infatti, potrebbero festeggiare il titolo di Campioni di Francia con lo stadio deserto.

