Premio Bulgarelli: Spalletti vince come miglior allenatore della Serie A

Un altro riconoscimento importante nella bacheca dell’allenatore toscano, dopo il terzo scudetto conquistato con 5 giornate d’anticipo.

Il 15 maggio tornerà il Premio Bulgarelli in memoria del centrocampista del Bologna che vinse lo scudetto nel 1964.

L’Ansa fa sapere che Luciano Spalletti sarà premiato come miglior allenatore della Serie A maschile, mentre ad Alessandro Spugna andrà il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A femminile. Il lavoro dei due allenatori, rispettivamente con il Napoli e la Roma Women, ha portato a due scudetti già decretati, nonostante i campionati non siano ancora terminati.

La giuria sarà presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez e Sergio Campana, oltre al presidente dell’AIC Umberto Calcagno e al direttore generale Aic Gianni Grazioli.

Tra i calciatori del Napoli, Giacomo Raspadori è stato vincitore del Premio Bulgarelli nel 2021.

ilnapolista © riproduzione riservata