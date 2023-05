Pioli: «Leao non ce la fa. Abbiamo fatto il provino oggi ma non era in condizione» 

Ad Amazon Prime: «Dobbiamo giocare con tanto cuore, ma soprattutto tanta lucidità. Sarà una partita che vale tanto, ma la sfida si decide in 180 minuti».

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video prima del derby contro l’Inter valido per l’andata della semifinale di Champions. Pioli ha commentato l’assenza di Leao, che non sarà neanche in panchina nel match di San Siro.

«Leao non ce la fa. Abbiamo fatto il provino oggi ma non era in condizione, giocheremo con altre caratteristiche. Solidi, compatti e ripartiremo insieme. Sto molto vicino ai miei calciatori, ho ricordato alcune situazioni tattiche e con tanto entusiasmo ed energia».

Pioli continua:

«Sentimenti? Ora ci sono tante emozioni, dobbiamo giocare con tanto cuore, ma soprattutto tanta lucidità, che farà la differenza. Sarà una partita che vale tanto, ma è una sfida che si decide in 180 minuti. Chiaro che vorremmo un vantaggio, ma c’è anche il ritorno».

