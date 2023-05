Leao non sale sul pullman del Milan. Contro l’Inter non sarà nemmeno in panchina

L’attaccante rossonero non ce la fa. Non è con i compagni in viaggio verso San Siro per la semifinale di Champions League

L’attaccante del Milan, Rafa Leao, non sarà neanche in panchina, stasera, contro l’Inter, nella semifinale di andata di Champions League. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che Leao non è nemmeno salito sul pullman del Milan diretto allo stadio San Siro con il resto della squadra rossonera. Non avrà neanche la chance di giocarsi qualche minuto del match.

Leao non segue la squadra in pullman: il portoghese non sta raggiungendo lo Stadio San Siro insieme al reato dei compagni, ciò lascia pensare che non riuscirà a essere della partita questa sera, neanche partendo dalla panchina.

Già stamattina la Gazzetta dello Sport dava in forse la presenza del portoghese in campo, facendo dipendere tutto dalla rifinitura del mattino e scrivendo che Pioli avrebbe aspettato Leao fino all’ultimo momento utile, in attesa di capire se ci fossero le condizioni per schierarlo contro l’Inter.

Anche Sky aggiornava sulle condizioni del portoghese scrivendo che il tecnico del Milan avrebbe in campo una squadra diversa rispetto anche a quella che ha già affrontato l’Inter tre volte in questa stagione:

“Pioli dovrà preparare una partita diversa. Come? Con Saelemaekers ala sinistra, quasi sicuramente. E con principi ereditati dal magico aprile europeo, dalle due partite contro il Napoli. Pioli infatti contro l’Inter ha allenato tre partite molto diverse“.

