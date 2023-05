Ostigard: «A Udine un’emozione che non dimenticherò mai. Sono grato di averne fatto parte».

A Dazn: «Ricordo quando è finita la partita e i tifosi sono scesi in campo per festeggiarci, è stata una giornata bellissima».

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Dazn il difensore del Napoli, Ostigard. Oggi Spalletti lo ha scelto come titolare nella prima partita al Maradona da campioni d’Italia.

Ci racconti la tua immagine preferita dei festeggiamenti dopo il risultato di Udine?

«Ricordo quando è finita la partita e i tifosi sono scesi in campo per festeggiarci, è stata una giornata bellissima, un’emozione che non dimenticherò mai. E’ stato un giorno speciale e sono veramente grato di averne fatto parte».

