Napoli-Fiorentina, formazioni / Giocano Gollini, Ostigard e Demme

Spalletti cambia diversi elementi per un doveroso turnover. Spazio anche ad Elmas. In attacco il tecnico si affida a Lozano, Osimhen e Raspadori

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che tra poco scenderà in campo contro la Fiorentina, al Maradona. E’ la prima partita del Napoli in casa dopo la conquista del titolo di campione d’Italia. All’esterno dello stadio di Fuorigrotta i tifosi stanno già festeggiando da ore.

Spalletti cambia diversi elementi, dando spazio a chi, in squadra, ha avuto minor minutaggio in stagione. A partire dalla porta: tra i pali non ci sarà Alex Meret ma Gollini, che ha dimostrato, tra l’altro, di essersi ambientato alla perfezione in squadra. In difesa, c’è, come sempre, il capitano, Giovanni Di Lorenzo, con Kim e Olivera e finalmente trova spazio Ostigard. A centrocampo giocano Anguissa, Demme e Elmas. In attacco, Lozano, Osimhen e Raspadori. Un turno di riposo, dunque, anche per Kvaratskhelia.

Napoli: Gollini, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera, Anguissa, Demme, Raspadori, Lozano, Osimhen, Elmas. All: Spalletti.

Fiorentina: Terracciano; Terzic, Igor, Milenkovic, Dodo; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Sottil, Jovic, Gonzalez. All: Italiano.

ilnapolista © riproduzione riservata