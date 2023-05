Nations League femminile, l’Italia affronterà Svezia, Spagna e Svizzera

L’Italia fortunata nel non prendere le campionesse d’Europa dell’Inghilterra, ma il girone è comunque proibitivo

La Nazionale italiana di Milena Bertolini dovrà affrontare nella prima edizione di Nations League femminile Svezia, Spagna e Svizzera. La competizione si svolgerà a partire da quest’anno, dopo i Mondiali.

Nella Lega A, dove è presente l’Italia, sono presenti 16 squadre in 4 gironi da 4. Le nazionali si troveranno a giocare una contro l’altra in casa e fuori e le quattro vincitrici di ogni girone avanzeranno alle final four, che comprenderanno semifinali (gara unica), finale per il terzo posto e finale. Inoltre, negli anni in cui ci saranno le Olimpiadi, le finali della Nations League determineranno chi si qualificherà per il torneo olimpico.

Fortunata l’Italia nell’evitare Francia, Inghilterra e Germania prendendo la Svezia (fortunata per modo di dire, la Svezia è arrivata terza al Mondiale 2019 e in finale alle Olimpiadi), ma decisamente sfortunata per le altre due squadre del girone. La Spagna è sicuramente un’avversaria ostica, con la maggior parte delle calciatrici provenienti dalla rosa del Barcellona (il pallone d’oro Alexia Putellas su tutte); sfortunato anche il sorteggio per le squadre di quarta fascia, dove la Nazionale di Milena Bertolini ritroverà la Svizzera (dopo averla già affrontata nelle qualificazioni ai Mondiali), squadra più difficile rispetto a Scozia, Galles e Portogallo.

