Napoli e Udinese sanzionati per il comportamento dei tifosi

8000 euro per il Napoli, 2000 euro per l’Udinese. I tifosi di entrambe le squadre non hanno tenuto un comportamento consono alle regole della Lega.

Sono state pubblicate dalla Serie A le due sanzioni rivolte ai club protagonisti di questa notte: Napoli e Udinese. Già prima della sfida, entrambe le tifoserie non nutrivano molta simpatia. I tifosi del sud arrivavano a Udine a migliaia, con il desiderio di alzare lo Scudetto il prima possibile. I bianconeri, invece, erano desiderosi di negare questa gioia al Napoli e conquistare tre punti utili per il campionato. Ora, l’atmosfera che si respirava nella città del nord è già il passato, ma le conseguenze dovranno essere pagate da entrambi.

Per il Napoli sono previsti “8.000 euro di ammenda per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni”.

Mentre, per l’Udinese, devono essere pagati “2.000 euro di ammenda per avere suoi sostenitori, al sesto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Ora De Laurentiis ha lasciato l’assemblea della Lega da poco, mentre è diretto per raggiungere i suoi giocatori e concludere insieme a loro i festeggiamenti dello scudetto.

ilnapolista © riproduzione riservata