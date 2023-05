De Laurentiis: «Vado a incontrare i giocatori»

De Laurentiis raggiungerà i calciatori appena arrivati a Castel Volturno, dopo il viaggio da Udine, come nuovi campioni d’Italia.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis sarà a Castel Volturno dai suoi giocatori, proprio dopo aver partecipato all’Assemblea di Lega tenutasi a Milano. Ha risposto brevemente ad alcune domande dei giornalisti, per quanto successo al suo Napoli in queste ore.

«Sì, vado a incontrare la squadra. Ha capito perfettamente», per poi aggiungere anche qualche parola sugli applausi rivolti nei suoi confronti: «Gli applausi emozionano sempre quando sono sinceri e quell’applauso era sincero». Un applauso nato durante la riunione dell’Assemblea di Serie A, come confermato anche da Galliani in persona. L’amministratore delegato del Monza raccontava di come «Tutta l’Assemblea ha applaudito a De Laurentiis e al suo Napoli che hanno vinto lo scudetto. La vittoria di una squadra del sud fa bene, allarga i confini del calcio italiano e fa bene in funzione dei diritti televisivi. L’ideale di uno sport è che vinca uno diverso da tutti gli altri, se vuoi incrementare i valori». Un’assemblea nata in un pessimo modo, con l’accoglienza dei tifosi doriani delusi per le condizioni in cui versa il proprio club. Gli stessi tifosi che hanno poi aggredito Galliani, Lotito e Scaroni.

Infine, un’ultima domanda da parte dei giornalisti riprendeva le parole usate da Spalletti, che descriveva il presidente come esagerato con l’ottimismo parlando di vittoria della Champions. De Lauurentiis ha risposto semplicemente dicendo «Ma io sono sempre una persona ottimista di natura».

ilnapolista © riproduzione riservata