Milan in vantaggio 2-0 contro la Lazio, Theo Hernandez fa un gol coast-to-coast (Video)

Il Milan mette subito il turbo contro la Lazio e segna 2 gol in 12 minuti. Al 17esimo la sblocca l’algerino Bennacer, ma è il gol di Theo Hernandez al 29esimo ad essere elogiato dai tifosi. Il francese percorre tutto il campo, dalla difesa fino ad arrivare all’area di rigore e il suo tiro è imparabile per Provedel.

Ora la lotta Champions si fa sempre più avvincente, perché la Lazio potrebbe realmente perdere il secondo posto. La Juventus giocherà con l’Atalanta e se vincerà andrà a +2 dai biancocelesti (se Milan-Lazio dovesse finire a favore dei rossoneri). C’è da dire, però, che i bianconeri saranno probabilmente di nuovo penalizzati con una riduzione di punti e potrebbe entrare in Champions la quinta classificata.

Il Milan, intanto, si porterebbe a 61 punti con questa vittoria, e spererà in un pareggio tra Roma e Inter per rimanere agganciato alle prime quattro.

Theo adds a beautiful goal to double the lead for Milan on Lazio#MilanLazio #ميلان_لاتسيو pic.twitter.com/3ZgjZbjhOD

