Maldini: «Non siamo ancora pronti per restare a lungo a questi livelli»

Ad Amazon Prime: «Il Napoli è stato eliminato da noi, ma quest’anno è stata la squadra migliore in Italia. Siamo vicini al rinnovo di Leao, non era facile»

Ai microfoni di Amazon Prime, poco prima della semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini.

Maldini ha parlato del rinnovo di Rafa Leao, oggi neanche in panchina. Il prolungamento, che è ormai diventato una lunghissima telenovela, sembra essere in dirittura di arrivo.

«Siamo vicini al rinnovo di Leao per la volontà del club e del ragazzo. Non era facile. C’erano tante componenti da sistemare che venivano dal passato. Non siamo ancora pronti per restare a lungo a questi livelli: ma quello che ho detto alle due proprietà americane che ho avuto è che questo club è speciale e questa città è speciale. Bisogna prendere il momento: sarebbe un vero peccato lasciarlo, perché si rischia di fare dei passi indietro».

Maldini sul match di stasera:

«Il fatto di avere Milan e Inter che si giochino questa partita come 20 anni fa è una grande cosa per il calcio italiano. Il Napoli è stato eliminato da noi, ma quest’anno è stata la squadra migliore in Italia».

Sognavate un sorteggio del genere?

«Sognare non costa nulla e attraverso i sogni ottieni i risultati. Bisogna essere anche pratici, i sogni non bastano».

ilnapolista © riproduzione riservata