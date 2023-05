Luis Enrique si allontana dal Napoli, il Corsport scrive di secca frenata

Lo spagnolo è in pausa di riflessione, un po’ più defilato. La distanza sembra essersi dilatata. Sullo sfondo c’è anche il Psg

Luis Enrique si allontana dal Napoli. Il Corriere dello Sport scrive di secca frenata. Ecco cosa riportano Antonio Giordano e Fabio Mandarini:

Per dirla in gergo, saremmo in pausa di meditazione, un abusato luogo comune nel quale c’è niebte, solo la possibilità che un’ennesima irruzione di De Laurentiis possa avere effetti travolgenti e spazzare via quella che allo stato attuale sembra una secca frenata, oppure una sterzata, o semplicemente un’area di servizio in cui starsene in sosta. Poi, miracoli della scienza e della tecnica, riavviando il discorso, magare s’accende il motore di motivazioni.

Il Corsport definisce Luis Enrique

un po’ più defilato, in preda alle riflessioni di rito: la telefonata di Adl l’ha scosso. (…) Non è una questione (chiaramente) di soldi ma di prospettive, di costellazioni nelle quali s’intrecciano le stelle. Quella del Psg, adesso.

La distanza, attualmente, sembra essersi dilatata, e non certo perché Napoli non abbia un suo fascino.

