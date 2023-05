Leao in forte dubbio, oggi proverà a forzare ma il rischio di ricaduta è alto (Gazzetta)

In vista del derby di Champions, il portoghese sarà valutato dopo la rifinitura, forzerà cambi di direzione e accelerazioni. Solo dopo Pioli valuterà.

Questa sera il derby di Champions tra Milan e Inter, il primo round delle semifinali ha un’incognita non di poco conto: Rafael Leao. Il portoghese nell’ultima partita di campionato contro la Lazio, vinta 2-0, è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco. Infortunio muscolare a pochi giorni dall’Inter, un elongazione all’adduttore che rischia di rendere il Milan orfano del suo giocatore migliore.

Ma la partita è troppo importante per essere prudenti. La Gazzetta riporta le ultime notizie sulle condizioni dell’attaccante rossonero. Tutto dipenderà dalla rifinitura di questa mattina:

“Rafa Leao questa mattina proverà a Milanello, da solo, tra medici e fisioterapisti che controlleranno ogni sua reazione al millimetro. Si scalderà, tenterà esercizi di difficoltà e rischio crescente“.

Pioli ha pronto il piano B, ma aspetterà il portoghese fino all’ultimo momento utile. Se non ci saranno le condizioni per vederlo dal primo minuto in campo, allora Pioli lo lascerà direttamente in tribuna. Sono molti gli indizi che portano a quest’ultima ipotesi:

“Leao fuori. L’infortunio è recente, l’elongazione c’è e il dolore non se n’è andato del tutto. Chi spera in Rafa dal 1’ invece può puntare sulla sua voglia di giocare – è tanta – e sul suo fisico speciale“.

Di conseguenza il tecnico del Milan metterà in campo una squadra diversa rispetto anche a quella che ha già affrontato l’Inter tre volte in questa stagione:

“Pioli dovrà preparare una partita diversa. Come? Con Saelemaekers ala sinistra, quasi sicuramente. E con principi ereditati dal magico aprile europeo, dalle due partite contro il Napoli. Pioli infatti contro l’Inter ha allenato tre partite molto diverse“.

Anche Sky aggiorna sulle condizioni del portoghese:

“Oggi finalmente verrà anche sciolto il dubbio sulla presenza o meno di Leao in campo stasera. Ieri il portoghese ha svolto solo una leggera corsa leggera mentre il giorno prima si era limitato alla fisioterapia. L’elongazione all’adduttore subita contro la Lazio non è un infortunio serio ma il poco tempo a disposizione per smaltirlo sembrerebbe sconsigliarne l’utilizzo nel derby d’andata per evitare rischi ricadute. In mattinata comunque ci sarà il provino decisivo alla presenza di Pioli. Il giocatore forzerà una corsa con cambi di direzione e accelerazioni e lì si prenderà una decisione“.

ilnapolista © riproduzione riservata