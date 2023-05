Leao a rischio per il derby di Champions: elongazione all’adduttore della coscia destra

L’esito degli accertamenti dopo l’infortunio contro la Lazio. Il Milan lo valuterà di giorno in giorno. La sua presenza in campo mercoledì è incerta

Il Milan potrebbe dover fare a meno di Rafael Leao nella partita di andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Il portoghese, infatti, stamattina è stato sottoposto agli esami dopo l’infortunio subito con la Lazio, ieri e il responso non è incoraggiante: elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. La Gazzetta dello Sport dà Leao a forte rischio per il derby di mercoledì.

“Gli esami hanno dato il responso. Rafael Leao, uscito dopo dieci minuti nella sfida contro la Lazio di sabato, ha riportato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Il derby contro l’Inter è a forte rischio. Rafael sarà sottoposto a trattamenti giorno per giorno, nel tentativo di recuperare, ma la sua presenza mercoledì è in bilico”.

Leao si è fatto male mentre tentava di tirare in porta dopo un allungo sulla fascia. Si è fermato subito dopo aver sentito tirare la gamba. Dopo la sostituzione, seduto in panchina ha mimato il gesto dello stiramento: le sue smorfie e i gesti hanno fatto pensare ad un infortunio serio. A Pioli aveva detto che non si trattava di nulla di grave, tanto che ieri, nel post partita, l’allenatore si è mostrato fiducioso di poterlo recuperare per l’appuntamento di Champions.

«Si è fermato in tempo, poi vedremo domani. A fine partita era sereno, si sentiva bene, non credo sia una cosa particolarmente grave».

Oggi l’esito degli esami strumentali.

Il Milan fa sapere che le condizioni di Leao saranno monitorate di giorno in giorno, dunque la sua presenza in campo, mercoledì, non può ancora essere data per certa.

