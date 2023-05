L’appello del prefetto di Udine ai tifosi del Napoli: «Niente invasioni di campo, sarebbe deleterio per tutti»

A Radio Marte: «Creerebbe tanti problemi alle forze di polizia. Dovesse accadere ci complicherebbe e non poco la vita».

Il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in merito alla partita di domani tra Napoli e Udinese alla Dacia Arena. Il prefetto ha invitato i tifosi del Napoli a non fare invasioni di campo qualora la squadra di Spalletti dovesse raggiungere la certezza matematica dello scudetto domani, proprio nello stadio friulano. Sarebbe estremamente deleterio e pericoloso per tutti, ha detto. Creerebbe problemi alla polizia e complicherebbe parecchio la vita a tutti.

Di seguito le dichiarazioni del prefetto Marchesiello:

«Il nostro auspicio è che, se il Napoli vincerà lo scudetto a Udine come gli auguriamo, tutto possa avvenire in serenità e soprattutto senza invasioni di campo. Potremmo avere mille problemi, siamo tesi a gestire l’ordine pubblico in modo adeguato. L’invito, molto forte, che faccio è proprio che non vi siano invasioni di campo da parte dei tifosi azzurri, sarebbe deleterio e pericoloso per tutti, e creerebbe tanti problemi alle forze di polizia. Dovesse accadere ci complicherebbe e non poco la vita».

