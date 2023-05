La mattina di Spalletti da campione: si dedica ai tifosi prima di tornare a Napoli

Una mattinata napoletana per Spalletti, che si concede qualche autografo e selfie con i tifosi napoletani.

Un risveglio da campione per Spalletti che, prima di salire sul bus per arrivare all’aeroporto, ha voluto salutare i tifosi davanti l’Hotel. Già la notte prima della sfida tra Napoli e Udinese centinaia di tifosi erano andati a trovare i loro campioncini per sostenerli. Dopo la sfida, qualcuno ha voluto omaggiare la squadra e l’allenatore anche dopo aver vinto e festeggiato.

Spalletti non nega niente ai suoi tifosi e si concede qualche minuto a parlare o per una foto. Nel mentre la squadra è di ritorno a Napoli, più precisamente i neo campioni d’Italia potranno atterrare a Grazzanise.

