La Lazio torna in Champions e ironizza sulle griglie di inizio stagione (non c’era nemmeno il Napoli)

La Lazio celebra il ritorno in Champions League pubblicando un video in cui ripropone le griglie di inizio stagione con i giudizi degli esperti e dei media. Nessuno dava la Lazio nei primi tre posti nella classifica di Serie A. E nemmeno il Napoli.

Il video pubblicato dalla Lazio ripercorre i gol, i momenti salienti del campionato, le qualità mostrate dalla Lazio, che vengono elencate: sudore, potenzialità, rinascita, lazialità, autorità, qualità, cuore, solidità, spettacolo, perseveranza, sfrontatezza, supremazia, consapevolezza, unione.

Nel video anche le parole di ieri dell’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, che rivendica il netto risultato ottenuto in stagione:

«Nessuno lo ammetterà, porto le griglie di partenza dei giornali, non ci davano oltre il settimo posto. O fanno ammissione di incompetenza o siamo andati oltre le previsioni».

E la didascalia: «In silenzio. Con il lavoro. Nella nostra casa. Come una famiglia. Siamo in Champions League!».

💫

In silenzio.

Con il lavoro.

Nella nostra casa.

Come una famiglia.

SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/t4YMkxyh7k

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 29, 2023