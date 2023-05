La Juve torna a vincere e Vlahovic al gol

Solo un pareggio invece per la Salernitana che si lascia riacchiappare per ben tre volte dalla Fiorentina

Boccata d’ossigeno. Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato. La sfida contro il Lecce all’Allianz Stadium è finita 2-1, decisa da un gol realizzato al 40esimo dal giocatore più atteso. Da quel Dusan Vlahovic che, 84 giorni dopo l’ultima rete in Serie A, ha ritrovato la via del gol con una bella girata su un cross di Kostic.

Finisce in parità invece all’Arechi, dopo una sfida spettacolare tra Salernitana e Fiorentina, dove i toscani recuperano per ben tre volte lo svantaggio.

