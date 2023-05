La coppa scudetto del Napoli sarà esposta anche a Dimaro e Castel di Sangro

Da oggi il trofeo della Serie A sarà nel centro Tim di piazza dei Martiri, poi la consegna ufficiale alla squadra, il 4 giugno e gli appuntamenti estivi

Ieri a Napoli è arrivata la coppa dello scudetto, quella che sarà consegnata alla squadra di Luciano Spalletti il 4 giugno, dopo l’ultima gara di campionato al Maradona, contro la Sampdoria. Realizzata in Campania dalla Iaco

Group di Avellino, è arrivata a Napoli trasportata da Dazn e da oggi sarà in esposizione presso il negozio Tim di Piazza dei Martiri, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Dopo la consegna ufficiale alla squadra, il 4 giugno, la coppa resterà a disposizione del club di De Laurentiis, che la porterà anche nei due ritiri estivi, a Dimaro e a Castel di Sangro. La Repubblica Napoli scrive:

“La Coppa poi resterà a disposizione della società azzurra che ha già deciso un vero e proprio tour promozionale in estate. I tifosi potranno ammirarla sia a Dimaro Folgarida, in Trentino, nel primo periodo di preparazione estiva (dal 14 al 25 luglio) che a Castel di Sangro (dal 29 luglio al 10 agosto), secondo ritiro del Napoli in vista del nuovo campionato di serie A. Ma intanto l’appuntamento è fissato per oggi a piazza dei Martiri. Sarà il primo contatto della Coppa con la città che ha aspettato lo scudetto per 33 anni. Chi vuole (e chi può) potrà ammirarla già nel pomeriggio. In dotazione lo smartphone, un sorriso e una buona dose di pazienza all’esterno del negozio Tim”.

ilnapolista © riproduzione riservata