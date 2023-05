Kahn: «150 milioni per Osimhen? È un grosso rischio a questa cifra, il Bayern ci pensi bene»

A Sport Bild, l’amministratore delegato del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato dei piani del club per la prossima stagione. I campionati europei volgono al termine, ma le voci di mercato cominciano a circolare con insistenza quasi ossessiva. Ed ecco allora che ritorna il nome di Osimhen accostato a diverse squadre europee di Premier e di Bundesliga.

Non sono molte quelle che possono permettersi di pagare 150 milioni per strappare l’attaccante campione d’Italia a De Laurentiis. Il prezzo fissato dal presidente è esorbitante, ma i grandi club europei non si lasciano scoraggiare.

Oggi Kahn ha parlato proprio del prezzo di Osimhen, riflettendo su un aspetto naturale delle trattative troppo spesso ignorato:

«Stiamo pensando alla questione di un attaccante. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo segnato 83 gol in Bundesliga, più di qualsiasi altra squadra. Dimostra che la nostra squadra attuale può segnare molti gol. 150 milioni per Osimhen? Bisogna farsi delle domande. Con queste somme, l’FC Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio».

Si raffredda quindi la pista che porterebbe Osimhen a Monaco di Baviera. Il Bayern è da sempre attento alle finanze e Kahn lo ricorda con un aneddoto su Haaland:

«Abbiamo provato di tutto per Haaland ma avevamo raggiunto i nostri limiti finanziari. Alla fine, abbiamo dovuto prendere una decisione: volevamo davvero rompere la nostra politica salariale? Non eravamo pronti a farlo. Non è così che il Bayern lavora».

Le parole dell’ad del Bayern sono state rilanciate anche dal giornalista Fabrizio Romano:

Bayern’s Oliver Kahn on €150m price tag to sign Victor Osimhen: “When it’s about such a fee, we have to ask the question: does the player give you a guarantee for this money?”. 🔴🇳🇬

“That would definitely be a big risk…”, he has told SportBILD. pic.twitter.com/rlFjGuYZVV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2023