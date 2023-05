Juventus: lesione all’adduttore per Bonucci, stop di 20 giorni

Stagione finita per il difensore della Juventus che nel post partita aveva detto: «Penso di essermi stirato l’adduttore»

La stagione di Leonardo Bonucci si è conclusa molto probabilmente ieri sera. Il difensore della Juventus, ieri titolare nell’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Al 61′ il difensore ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Gatti, eroe della serata con il gol del pareggio allo scadere dei 90 minuti.

Questa mattina gli esami strumentali hanno evidenziato per Bonucci una “lesione di basso grado del muscolo dell’adduttore lungo la coscia sinistra“. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.

La Juventus dovrà fare a meno del difensore per questo finale di stagione. L’infortunio lo costringerà a stare fuori almeno 20 giorni.

Lo stesso Bonucci nel post partita ha dichiarato:

«Penso di essermi stirato l’adduttore, ho chiesto il cambio per non peggiorare la situazione: alla fine è andata bene perché è entrato Gatti che ha segnato il gol del pareggio».

Massimiliano Allegri non ha voluto commentare l’errore arbitrale che ha negato un rigore alla Juventus, sul difensore ha detto:

«Se al Var l’arbitro non c’è andato vuol dire che il Var non l’ha chiamato: accettiamo tutto quello che gli arbitri decidono, altrimenti ci innervosiamo e perdiamo energie. E quello era il momento più pericoloso: con una distrazione per eccesso di nervosismo rischiavamo di prendere il secondo gol, i ragazzi sono stati molto bravi e sereni a continuare a giocare. Quest’anno abbiamo sprecato anche troppe energie fuori dal campo, evitiamo di farlo anche in campo… Fa parte del gioco, bisogna stare zitti e lavorare»

