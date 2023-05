Juventus-Siviglia: Bonucci titolare, Chiesa partirà dalla panchina

La Juventus sogna la finale di Europa League per riscattare il momento difficile che sta attraversando con le inchieste giudiziarie.

Stasera alle 21 la Juventus affronterà all’Allianz Stadium il Siviglia per la semifinale di andata dell’Europa League; la partita sarà visibile su Rai 1.

A prendere il posto di Bremer, fermo ai box per affaticamento muscolare, sarà Bonucci, che insieme a Gatti, Cuadrado e Danilo guiderà la difesa bianconera. Confermati Locatelli e Rabiot sulla mediana, mentre alle spalle di Dusan Vlahovic dovrebbero esserci Miretti, Kostic e Di Maria.

Federico Chiesa e Arek Milik partiranno, con molte probabilità, dalla panchina. Per la squadra di Max Allegri battere il Siviglia significherebbe non solo far fuori la squadra che ha vinto più Europa League, ma anche mettere una mano sicura sul trofeo.

